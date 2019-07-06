Fatih Terim'den sürpriz Emre Mor kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerilen Emre Mor'u veto etti.

Fatih Terim'den sürpriz Emre Mor kararı
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DANİMARKA'da Nordsjaelland forması giydiği günden bu yana defalarca Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Emre Mor'un ismi bir kez daha Sarı-Kırmızılı kulüple anılıyor. Ancak bu kez roller farklı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ekibiyle bir değerlendirme yapan teknik patron Fatih Terim'in ise bu transfere şimdilik onay vermediği öğrenildi. 

EMRE MOR SON ÇARE

Emre'nin bir türlü kariyerinde ilerleme sağlayamaması ve sorunlu karakter yapısı sebebiyle direkten döndüğü bildirildi. Ancak gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmemesi durumunda, Emre Mor'un son çare olarak düşünülebileceği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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