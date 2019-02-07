Fatih Terim'den son görev!

FATİH Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray' eski başkan Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Ağar, Fath Terim'i bu acı gününde yalnız bırakmadı. Talat Terim'in Adana'daki cenaze törenine katılanlar arasında Ozan Korkut, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, eski yöneticiler Haldun Üstünel, Fatih Gökşen, Mesut Bakkal ve Hami Mandıralı da yer aldı. Galatasaray takımıyla birlikte Adana Demirspor takımı da tüm futbolcularıyla Talat Terim'in cenazesine katılarak Fatih Terim'e başsağlığı diledi. Galatasaraylı futbolcular hocalarını yalnız bırakmadı.