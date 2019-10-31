Fatih Terim'den Onyekuru talimatı! Sürpriz hamle
Galatasaray'da, Onyekuru geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giymiş ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Galatasaray, sezon sonu Monaco'ya satılan Onyekuru için harekete geçti.
SARI kırmızılı takımın hedefindeki ilk ismin ise eski oyuncusu Henry Onyekuru olduğu öğrenildi. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından sarı kırmızılı yöneticilere Henry Onyekuru'nun kiralanması yönünde talimat verdiği ve "Onyekuru'yu mutlaka istiyorum." dediği öğrenildi.Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig'de 31 maça çıkıp 14 gol atıp, 5 asist yaparak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu sarı kırmızılı takımda kalmak istese de Everton onu 15 milyon euroya Monaco'ya satmıştı.
GALATASARAY TEKRAR KİRALAMAK İSTİYOR
Fransa Ligi'nde istediği süreleri alamayan Onyekuru ayrılmak isterken, Galatasaray Kulübü Fransız ekibi kiralık anlaşması yapmak için harekete geçti. İlk cevabın olumlu olduğu belirtildi.Onyekuru, Monaco formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.
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