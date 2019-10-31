Fatih Terim'den Onyekuru talimatı! Sürpriz hamle

SARI kırmızılı takımın hedefindeki ilk ismin ise eski oyuncusu Henry Onyekuru olduğu öğrenildi. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçının ardından sarı kırmızılı yöneticilere Henry Onyekuru'nun kiralanması yönünde talimat verdiği ve "Onyekuru'yu mutlaka istiyorum." dediği öğrenildi.Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig'de 31 maça çıkıp 14 gol atıp, 5 asist yaparak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu sarı kırmızılı takımda kalmak istese de Everton onu 15 milyon euroya Monaco'ya satmıştı.

GALATASARAY TEKRAR KİRALAMAK İSTİYOR

Fransa Ligi'nde istediği süreleri alamayan Onyekuru ayrılmak isterken, Galatasaray Kulübü Fransız ekibi kiralık anlaşması yapmak için harekete geçti. İlk cevabın olumlu olduğu belirtildi.Onyekuru, Monaco formasıyla çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.