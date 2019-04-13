Fatih Terim'den derbi öncesi sürpriz karar

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim, orta alanın dirençsiz kalacağını düşünerek Fernando’yu stoper oynatmaktan vazgeçti. Donk’un partneri Ahmet Çalık olacak.

Fatih Terim'den derbi öncesi sürpriz karar
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DERBİ öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen soru yanıt buldu. Teknik direktör Fatih Terim dünkü idmanın ardından ilk 11'ini belirledi... Tecrübeli hoca, orta alanın dirençsiz kalacağını düşünerek Fernando'yu stoperde oynatmaktan vazgeçti. Brezilyalı futbolcu, Badou Ndiaye ile birlikte yine orta alanda görev yapacak.

NAGATOMO YEDEK

Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında Donk'un partneri ise Ahmet Çalık olacak. Fatih Terim'in maç eksiğinden dolayı Nagatomo'yu da kulübede oturtacağı gelen bilgiler arasında. Bu durumda Linnes yine sol bekte olacak.

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