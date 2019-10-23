Fatih Terim'den Belhanda'ya destek, seyirciye sitem!

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İstanbul'da Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın Faslı yıldızı Belhanda'yı ıslıklayan tribünlere sitem etti. Karşılaşmadaki performanslarını değerlendiren Fatih Terim, "Real Madrid gibi takımlara karşı bir plan hazırlarsınız, ona göre de oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta, böyle seviyelerde yakaladığınız pozisyonları atacaksınız. Hele hele PSG ve Real Madrid'e karşı bulduğunuzda hiç kaçırmayacaksınız. Siz eğer öne geçerseniz, başka bir oyun oynanacak demektir. O zaman olaylar çok değişebilir. Biz bu avantajı elde edemedik. İkinci bölgede çok top kaybettik, basit toplar kaybettik, golü de oradan yedik. Böyle takımlara karşı bulduğunuzu atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu başaramadık. Real Madrid'e karşı girilebilecek bütün pozisyonlara girdiğimiz düşüncesindeyim ama maalesef hiçbirini sonuçlandıramadık. Üzgünüm tabii. 'Benim bir hayalim var' diye gelmiştim. Bundan vazgeçmiş değilim. Böyle yürekten oynanan bir oyun için çok da fazla söylenecek bir şey yok. Mücadeleye devam edeceğiz, iddiamız devam edecek" dedi.

"OYUNCU YUHALANMASI BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEY"

Younes Belhanda'nın taraftarlar tarafından ıslıklanması ve Faslı futbolcunun da tribünlere tepki göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Terim, "Performansını beğenmediğimiz oyuncuya biz zaten zaten gereğini yaparız, her zaman da böyle olmuştur. Fakat oyuncuların yuhalanması; Ali Sami Yen'de alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir şey. Seyirci böyle bir şey yapar, taraftar yapmaz. Çıkarken ne oldu, ne dedi falan onları bilmiyorum. Oyundan düşmeseydi ve ıslıklar başlamasaydı çıkarmazdım ben zaten. Daha birkaç ay önce şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Zaman zaman tepki olacaktır ama yuhalama, hakaret, küfür, ıslık hele hele Ali Sami Yen'de alışık olduğum bir şey değil" ifadelerini kullandı.