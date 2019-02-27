Fatih Terim'den 5 yıllık imza!

GALATASARAY, Fatih Terim'le 2+3 yıllık anlaşma sağlandığını Ekim 2018'de KAP'a bildirmişti. 2018-19 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl da uzatma opsiyonlu olarak sözleşmesinin uzatıldığı bildirilirken anlaşmanın detayları da belli oldu.

Turkcell BiP Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşma sağladı. 5 yıllık imzanın atıldığı belirtilirken anlaşmanın gelecek hafta TFF'ye bildirileceği kaydedildi.

Terim'in herhangi bir yeni talepte bulunmadığı ve eski kontratla yola devam edileceği bildirilirken yıllık 3 milyon Euro karşılığında TL bazında ödeme alacağı belirtilen Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı da kaydedildi.