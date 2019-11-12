Fatih Terim dediğini yaptı! Tarihi karar...

GALATASARAY teknik direktörü Fatih Terim 6-0'lık hezimet sonrası düğmeye bastı. Yol haritası da belirlendi.

Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı. Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte maddeleri belirledi. Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak. Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde.

ARTIK TAKTİK 3-5-2

Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek. Bu sezon saha içinde takımın lideri olmasını planladığı Ryan Babel'den beklediği verimi alamayan Fatih Terim, bu görev için Sofiane Feghouli'de karar aldı.

