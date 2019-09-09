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Fatih Terim, çılgın iddia sonrası son noktayı koydu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine Hamza Hazmaoğlu'nu dahil edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Terim konuyla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı görüşmede ekibe takviye yapmayı düşünmediğini açıkladı.

SPOR 09.09.2019, 14:04
Fatih Terim, çılgın iddia sonrası son noktayı koydu!
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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 3-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın geçen yıldan bu yana çok ceza alması sonrasında tecrübeli hocanın ekibine Hamza Hamzaoğlu'nu dahil etmeyi planladığı gündeme gelmişti. Fatih Terim, Florya'da teknik ekibi ve yardımcılarına açık bir mesaj verdi. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibe gireceği iddiaları üzerine Terim'den net bir tavır geldi.

"SİZE HEP GÜVENDİM VE GÜVENİYORUM"

Tecrübeli çalıştırıcının ortaya atılan bu iddiaya şaşırdığı ve Florya'da başta yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala olmak üzere tüm teknik ekibine net bir konuşma yaparak, "Birlikte önemli başarılara imza attık. Ben size hep güvendim ve güveniyorum. Daha önemli ve yeni başarılara da beraber çalışarak ulaşacağız. Kafanız rahat olsun. Benden yana hiçbir sıkıntı yok"ifadelerini kullandığı öğrenildi. Fatih Terim'in ekibine de yeni bir takviye yapmayı planlamadığı belirtildi.

HAMZAOĞLU: GEL DERLERSE GELİRİM, PARA KONUŞMAM

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Hamza Hamzaoğlu da bir açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti. Sarı-Kırmızılı ekiple 3 kupa kazanan Hamzaoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. 'Gel' derlerse gelirim. 'Git' derlerse giderim. Para konuşmam" açıklamasını da yapmıştı. Fakat bugünkü tabloda Hamza Hamzaoğlu'nun geri dönüş yapması beklenmiyor. Ancak ilerleyen yıllarda yeniden bir buluşma yaşanabilir. Genç çalıştırıcı, Fatih Terim A Milli Takım'dayken Aslan'a gelmişti.

#Galatasaray #Fatih Terim #Hamza Hazmaoğlu
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