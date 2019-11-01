Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında kariyerinde ilk kez sarı kart gördü ve bir ilki yaşadı.
SPOR 01.11.2019, 22:32
GALATASARAY- Rizespor maçında teknik direktör Fatih Terim'in kariyerinde bir ilk yaşandı.Maçın 72. dakikasında hakem Abdülkadir Bitigen, itirazlarının ardından Fatih Terim'in yanına geldi ve sarı kartını gösterdi. Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük hayatının ilk kartını görmüş oldu.Terim kartı gördükten sonra hakeme, "Ben ne yaptım?" dedi ve itirazlarına devam etti.
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