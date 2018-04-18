Fatih Terim Aslan'ı Alanyaspor'a sakladı

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim son oynanan Başakşehir maçının kadrosundan sadece kaleci Muslera ve Fernando'ya ilk 11'de görev verdi. Geriye kalan 9 oyuncu ise yedek kadroda yer aldı. Terim'in bu tercihi ise "Fatih hoca Galatasaray'ı kritik Alanyaspor maçına saklıyor" düşüncesini akıllara getirdi. Şampiyonluğa giden yolda Alanyaspor maçını bir eşik olarak gören Fatih Terim'in, Alanyaspor maçını kayıpsız geçmek ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine rahat çıkmak istediği de gelen bilgiler arasında.
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