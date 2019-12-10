Fatih Terim, Arda Turan kararını verdi
Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Arda Turan için Fatih Terim kararını verdi. Tecrübeli teknik adam, Arda Turan'ın transferini veto etti ve düşüncesini yönetime bildirdi.
SPOR 10.12.2019, 15:32
ARDA Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği, son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı.
FATİH TERİM KAPILARI KAPATTI
Ancak Fatih Terim, eski öğrencisinin Galatasaray'a dönüş yolunu kesin olarak kapattı. Çünkü sık sık "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanan Fatih Terim, Arda Turan'ı veto etti.Tecrübeli teknik adamın bu transfer için yönetime olumsuz görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.
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