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Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim'in ameliyat olduğunu açıkladı.

SPOR 12.08.2019, 11:30 Enes Subaşı
Fatih Terim ameliyat oldu
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Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

 

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul’a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

 

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir

#Fatih Terim
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