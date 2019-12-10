Fatih Terim açıkladı! Radamel Falcao...

Fatih Terim ve Lemina'nın açıklamaları şöyle:

Fatih Terim: "Fransız gazeteci arkadaşımız Lemina'ya sordu, 'Grupta, hücumda fazla gözükmüyorsunuz, gol az atıyorsunuz manasında manasında, haklı istatistik bu. Ama o kadar kolay ki bu soruyu sormak, hele elinizde Di Maria, Cavani, Mbappe, Neymar, Icardi varsa bu soruyu sorarsınız. Biz de zaten zor bir araya getirdiğimiz UEFA cezasından dolayı büyük fedekarlıklarla bir araya getirdiğimiz oyuncularımızın 7-8 tanesi yok. Hele bunun içinde Falcao ve Andone olmayınca zaten sıkıntımız vardı. Teknik adamlık kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacaktır."

"Yarın dünyanın en büyüklerinden biriyle oynayacağız. İki kalecimiz dışında 13-14 oyuncumuz var. U19'la geldiğimiz için Emin'i de yanımıza alacağız. Bütçe olarak da dünyanın en büyük takımlarından biriyle oynayacağımızı unutmamak gerek."

"En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak."

"Burada maçtan önce PSG'nin favori olduğunu söylemek kehanet değil, bu bilinen bir şey. Hiçbir maçı hiç kimse maça başlamadan kaybetmez, hele biz hiç kaybetmeyiz. Çıkıp mücadele edeceğiz, ne olacaksa olacak. Kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak burada."

"Elimizde neyimiz varsa kazanmaya ve oynamaya çalışacağız. Rakibin gücünü, oyuncuların kalitesini hepimiz söylüyoruz ama bunu tespit etmek için söylüyoruz, kimseden korkumuz yok. Mağlup olacaksak da mağlup olacağız. Ben mücadele eden bir Galatasaray istiyorum."

"Mücadeleyi bırakmayan Galatasaray'a taraftarımız da hiçbir şey söylemez. Mücadele bırakılmadığı zaman kaybedilen maçlardan sonra bile taraftarımız çağırıp oyuncuları tebrik etmiştir. Başka söylenecek bir şey yok."