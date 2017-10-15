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Fatih Akyel dönemi sona erdi

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un, sahasında karşılaştığı SBS İnşaat Kırklarelispor karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Akyel ve ekibi ile yollar ayrıldı

Fatih Akyel dönemi sona erdi

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un, sahasında karşılaştığı SBS İnşaat Kırklarelispor karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Akyel ve ekibi ile yollar ayrıldı

15 Ekim 2017 Pazar 21:21
Fatih Akyel dönemi sona erdi
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NAZİLLİ Belediyespor Yönetimi, SBS İnşaat Kırklarelispor karşısında alınan 1-2'lik mağlubiyetin ardından Kulüp Başkanı Erdoğan Eker başkanlığında kulüp tesislerinde acil olarak toplandı. Teknik Direktör Fatih Akyel'in de katıldığı toplantıda Akyel ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli basın mensubu arkadaşlarımız; Bugün kendi sahamızda oynanan SBS İnşaat Kırklarelispor maçında alınan mağlubiyet neticesinde, yönetim kurulumuz Yıldırım Demirören tesislerinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıya, Teknik Direktörümüz Fatih Akyel'ide davet etmiş karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı neticesinde Fatih Akyel hocamızla karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin fesih edilmesi kararı alınmıştır. Fatih Akyel hocamıza ve teknik ekibine bugüne kadar ki hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz" denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fatih AkyelNAZİLLİ BELEDİYESPOR
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