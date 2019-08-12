'Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu'
Galatasaray'ın transferi için kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihinin belli olduğu iddia edildi
SPOR 12.08.2019, 22:32 12.08.2019, 23:33 Enes Subaşı
HABERTÜRK Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Kolombiyalı futbolcu, çarşamba veya perşembe günü İstanbul'a gelecek. Yıldız oyuncunun ABD'de olan ailesini beklediği ve onların Monaco'ya dönmesinin ardından birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Denizli'de tribünde olacak
Falcao'nun, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında cuma günü Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçı da izlemesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızın takımla birlikte olmasa da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber Denizli'ye giderek tribünden maçı takip edeceği de gelen bilgiler arasında.
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