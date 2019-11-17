Falcao ve Andone'nin yokluğunda Babel forvete

GALATASARAY'DA Falcao ve Andone'nin sakaltıklardan dolayı teknik direktör Fatih Terim, Ryan Babel'i santrfor mevkine hazırlıyor.

Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakatlıklarının uzun süre alacak olması nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim bu süreçte forvette Babel'e görev verecek.

Ligde geride kalan 11 haftada Gaziantep FK deplasmanını dışında sürekli olarak kanatlarda görev yapan Babel'in yeri mecburi olarak değişecek.

Teknik Direktör Fatih Terim, Babel'e ilk yarıda devre arasına kadar oynanacak olan 6 hafta boyunca forvette görev verecek. Hollandalı oyuncu artık eleştiri aldığı kanatlarda değil forvette Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak.

Ryan Babel Galatasaray'da kaç gol attı?

Ryan Babel bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 11 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Hollandalı futbolcu Galatasaray'da tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı. Ryan Babel'in Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi sürüyor.

