Falcao transferinde şok detay! 1,5 milyon euro daha ödenecek

RADAMEL Falcao'yu transfer etmek için 2 ay uğraşan ve ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'e ödediği ücret ortaya çıktı.

JORGE MENDES'E 1,5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco'yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk'ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.