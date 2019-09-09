Falcao transferinde şok detay! 1,5 milyon euro daha ödenecek
Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun mesai harcadığı ve renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Falcao'yu transfer etmişti. Sarı kırmızılı ekibin bu transfer için ünlü menajer Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyeceği belli oldu.
SPOR 09.09.2019, 12:50
RADAMEL Falcao'yu transfer etmek için 2 ay uğraşan ve ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'e ödediği ücret ortaya çıktı.
JORGE MENDES'E 1,5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Akşam'da yer alan habere göre; Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco'yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk'ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.
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