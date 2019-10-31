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Falcao transferi için şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği Kolombiyalı golcü Falcao için şok bir iddia gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfer edilmeden önce yapılan kontrollerde tendonunda çökme belirlendi ve buna rağmen transfer yapıldı.

SPOR 29.10.2019, 13:57
Falcao transferi için şok iddia! Yer yerinden oynayacak
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FATİH Terim'in 7 milyon euro maaşı olan Kolombiyalı yıldızla ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere sohbet sırasında "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı.

TRANSFER BİTMEDEN UYARDI

Takvim'in haberine göre; Fakat asıl bomba patladı.Yener İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği ortaya çıktı. İnce hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.

- Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 euroluk sözleşme imzaladı.

- Geldiği günden beri 4 maç oynadı, 1 gol attı.

- "Sakatım" diyerek idmanlara dahi çıkmadı.

- Terim "Müsait olunca oynatacağız" açıklamasını yaptı.

- Kulüp doktoru "Tedavisi tamamlandı ama oynamıyor" diye patladı

- Doktor tepkiler üzerine kendi açıklamasını yalanladı.

- Ortaya bomba bir iddia atıldı: Falcao sakat olduğu bilinerek alındı.

ADETA BİLE BİLE LADES OLDU!

İnce'nin teknik heyet ve yönetime "Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir" ifadesini kullandığı da öğrenildi. Ama doktorun bu şok ifadesine rağmen büyük taraftar baskısı nedeniyle Falcao'nun transferi gerçekleşti.

BEKLENEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray kulübü Falcao'nun sakatlığıya ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kolombiyalı yıldızın 'aşil tendinopatisi' teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"ÖZÜR DİLERİM GİTMİYORUZ!"

Falcao'nun eşi Lorolei Toron, bir taraftarın "Evinize dönün" yorumuna, "Özür dilerim ama G. Saray bizim evimiz. Burada savaşacağız" yanıtını verdi.

#Falcao #transfer #Galatasaray #yıldız oyuncu
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