Falcao: Real Madrid maçında 3 puan alacağız

GALATASARAY'IN sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, UEFA'ya açıklamalarda bulundu. Çalışarak ve tecrübe kazanarak bu noktalara geldiğini belirten Falcao, "Yıllar geçtikçe beli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önem taşıyor. Tecrübe kazandıkça her şeyin enerji ve istek olmadığını anlıyorsunuz. Bir şekilde bir pozisyonu öngörmeyi ve bunun için sabretmeyi öğreniyorsunuz. O doğru anı beklemek ve nereye hücum edeceğini bilmek önemli. Zamanla belli hamlelerin nasıl gelişeceğini kendiliğinden biliyorsunuz. Bence ben bu yetenekle doğdum, yıllar geçtikçe üzerinde çalışarak geliştirdim ve uzmanlık alanım haline geldi. Ama diğer her şey de böyle bir yeteneğiniz vardır, çalışırsınız, daha iyi hale gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bir santrforun işi her zaman goldür"

Santrforların temel amacının gol atmak olduğunu vurgulayan Kolombiyalı oyuncu, maçlardan önce rakip takımın savunmacılarını analiz ettiğini belirterek, "Genelde rakip üzerinde, savunmacılar ve kaleciler üzerine çalışma yapıyorum. Onların özelliklerine göre belli hamleleri kullanarak geçmeye çalışıyorum. Bunları da genelde savunmacıların özelliklerine göre belirliyorum. Gol, tüm santrforlar için çok önemlidir. Elbette bir gol attığınızda bütün görüntünüz birazcık değişir, daha yüksek özgüvenle dolarsınız. Ancak tecrübelendikçe bu özgüvene çok yaslanmamayı öğreniyor ve daha soğukkanlı oluyorsunuz. Ama bir santrforun işi her zaman goldür. Formda olduğun ve goller atarak gittiğin zaman her şey daha kolaylaşır, oyun içinde her şey daha iyi akar" şeklinde konuştu.

"Biz hâlâ şekillenmeye devam eden bir takımız"

Galatasaray'ın kadrosunun transfer döneminin son zamanlarında tamamlandığını bu nedenle şekillenmeye halen devam ettiğini söyleyen Falcao, "Biz hâlâ şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı. Evimizde oynadığımız PSG maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan oluşturacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var" açıklamasında bulundu.

"Real Madrid maçında 3 puanı alacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 3 puan alacaklarını ifade eden 33 yaşındaki yıldız oyuncu, "Real'in üzerinde bazı soru işaretleri var ama sonuçta onlar Real Madrid. Müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve istediğimiz sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle evimizde oynayacağımız maç. Bizim için o maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real'deki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak, güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız" dedi.

"Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı"

Sarı-kırmızılıların tutkulu bir taraftar kitlesine sahip ve her zaman şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olduğunu kaydeden Falcao, şöyle konuştu:

"Çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Bence burada birçok kaliteli oyuncu var ve burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim. Çünkü daha en başından itibaren burada olmak istedim. Tanrıya şükürler olsun, fırsat geldi ve buradayım. Etkileyici bir duygu. Bence buradaki futbol tutkusu Güney Amerika'da gördüğümüze benziyor. Muhtemelen Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. 90 dakika boyunca desteğe devam ediyor, en ihtiyaç duyduğunuz anda sizi ateşliyorlar. Verdikleri destekle oyuncuları itiyorlar. İçeride oynadığımız maçlardan keyif alıyorum ve taraftarımızı daha da coşturacak şeyler yapmak istiyorum."

"Kalbimi fethettiler"

Galatasaray taraftarının kendisini hayalindeki gibi karşıladığını belirten Kolombiyalı oyuncu, "Fernando ve kulübün içinden görevliler bana bu konuda çok yardımcı oldu. hâlâ alışmaya çalışıyoruz. Böyle büyük bir değişikliği gerçekleştirmek kolay değil. Hele de bizim gibi büyük bir aile için. Ama bu yeni maceradan keyif alıyoruz, umarım en güzel şekilde devam eder. Çok heyecan vericiydi. Buraya gelmeden önce öyle bir karşılaşmanın hayalini kurdum ve gözümde canlandırdım. Çünkü taraftarımızın ne kadar coşkulu olduğunun farkındayım. O dönem ne zaman bir Galatasaray taraftarına rastlasam beni burada istediğini hissettiriyordu. Buraya gelme kararımda bunun çok önemli bir etkisi oldu. Yani gerçekten kalbimi fethettiler. Bu nedenle buraya gelmeyi istedim. Geldiğim an da tam hayalimdeki gibi oldu" ifadelerini kullandı.