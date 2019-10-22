Falcao, Real Madrid maçı kadrosunda yok
Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Real Madrid maçı kamp kadrosu belli oldu. Falcao kamp kadrosunda yer almadı
SPOR 21.10.2019, 23:21
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın Real Madrid maçı kamp kadrosu şöyle:
Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
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