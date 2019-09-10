Falcao'nun test sonuçlarını gören doktorlar şaştı kaldı!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao'nun sağlık kontrollerinde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı.
SPOR 10.09.2019, 14:41
KASIMPAŞA maçında ilk kez G. Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda.
DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI
Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle:
Vücut yağ oranı: DENGELi
İç organ yağlanması: DÜŞÜK
Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ
Toplam su miktarı: İDEAL
Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL
30°
az bulutlu
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