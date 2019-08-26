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Falcao'nun eşinden taraftara transfer yanıtı!

Galatasaray'a transfer olması beklenen Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun eşi Lorelei Taron taraftarı heyecanlandırdı. Taron, Galatasaraylı bir taraftarın fotoğrafına yaptığı yoruma verdiği cevap heyecan yarattı.

SPOR 26.08.2019, 13:51 Melike Temir
Falcao'nun eşinden taraftara transfer yanıtı!
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GALATASARAY'ın transfer etmek için uzun süredir uğraştığı Falcao transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ise paylaştığı fotoğrafa bir Galatasaray taraftarından gelen 'Come to Galatasaray' yorumuna kalpli göz ve beğeni emojisi ile cevap verdi.Fotoğrafa 'Come to Galatasaray' yazan taraftarın paylaşımınaise 2 binden fazla beğeni geldi.

#Galatasaray #Falcao #taraftar #Lorelei Taron
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