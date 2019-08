Falcao'nun eşinden taraftara transfer yanıtı!

GALATASARAY'ın transfer etmek için uzun süredir uğraştığı Falcao transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ise paylaştığı fotoğrafa bir Galatasaray taraftarından gelen 'Come to Galatasaray' yorumuna kalpli göz ve beğeni emojisi ile cevap verdi.Fotoğrafa 'Come to Galatasaray' yazan taraftarın paylaşımınaise 2 binden fazla beğeni geldi.