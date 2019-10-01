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Falcao için çılgın teklifi duyurdular! Sürpriz gelişme

İspanyol basınından Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Kolombiyalı golcü için, eski takımı Manchester United'ın 7 milyon euroluk bir teklifle sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacak.

SPOR 30.09.2019, 12:16
Falcao için çılgın teklifi duyurdular! Sürpriz gelişme
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GALATASARAY'IN geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao hakkında ortalığı karıştıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devi Manchester United'ın Cim Bom'un golcüsünü gündemine aldığını yazdı.

MANCHESTER UNITED İDDİASI

Haberde Inter'e sattığı Romelu Lukaku'nun yerini dolduramayan ve kadrosunda Marcus Rashford ile Mason Greenwood dışında forvet oyuncusu bulunmayan Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcuları Falcao'yu ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri ve Sarı Kırmızılılar'ın kapısını 7 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.El Tigre lakabıyla bilinen 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, daha önce 2014/15 sezonunda United'da kiralık olarak forma giymiş ancak sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekibiyle 29 maçta forma şansı bulan yıldız isim, rakip fileleri yalnızca 4 kez sarsabilmiş ve 5 de asist kaydetmişti. 

#İspanyol Basını #Falcao #teklif
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