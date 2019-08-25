Falcao: Galatasaray ile anlaştım

2 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesi Galatasaray’ın önünde artık Falcao’yu bitirmek için 1 hafta var. Yönetim bir an önce taraftara müjdeli haberi vermek isterken, Kolombiyalı yıldız da İstanbul’a gelmek için sabırsızlanıyor. Monaco’yu ikna etmek adına elinden geleni yapıyor. Kolombiya basınından Marca Claro’nun haberine göre, Falcao’nun elinde bonservissiz şekilde serbest kalabileceğine dair bir belge var. Bu belgeyi son ihtimal olarak kullanmayı düşünen 33 yaşındaki süperstar, Monaco yönetimiyle yaptığı son görüşmede resti çekti.



‘Haftalardır bekliyorum’



Maaşını 14 milyon Euro’dan 8 milyon Euro’ya indirdiği dönemde kulübü tarafından “Bonservis istemeyeceğiz” sözü alan Falcao, bunu hatırlattı. Falcao’nun “Galatasaray ile anlaştım. Haftalardır bekliyorum. Gitmeme izin verin, sözünüzü tutun” dediği öğrenildi.

