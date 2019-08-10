Falcao'dan Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Fox Sports Colombia'ya açıklamada bulundu
Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray forması giymenin kariyerinin bu döneminde heyecan verici olacağını ifade eden Falcao, "Türkiye'de futbol ilginç bi şekilde yaşanıyor. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da forma giymek heyecan verici olurdu. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor. İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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