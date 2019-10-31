Falcao'dan derbi itirafı: Oynayabilirdim

AŞİL tendonundaki sakatlığı devam eden Radamel Falcao, dünkü idmanda fizyoterapist eşliğinde yine takımdan ayrı bir idman yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, antrenmanın bir bölümünde Kolombiyalı oyuncu ile bir araya geldi. Terim, Kolombiyalı oyuncunun durumuyla ilgili özel bir görüşme yaparken bu buluşma kulüp tarafından paylaşıldı. Terim'in Falcao ile yaptığı görüşmede sakatlığının son durumuyla ilgili bilgi aldığı ve bir an önce takımda görmeyi arzu ettiğini ilettiği öğrenildi.

"BEN DE ÜZÜLÜYORUM"

Falcao'nun da "Takım arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için ben de çok üzülüyorum. Ancak sakatlığım ciddi bir yerde bulunuyor. Tam iyileşmeden oynarsam büyük bir risk almış olurum. Durumum daha da kötüye gidebilir... O nedenle şimdiye kadar oynamadım. Ama her geçen gün daha iyi hissediyorum. Rize maçında sahada olmayı umuyorum. En kötü Real Madrid deplasmanında sahada olacağım" sözünü verdiği belirtildi.

"DERBİDE OYNAYABİLİRDİM"

Beyaz TV'ye de konuşan Falcao, "Copa America'ya gittim daha sonra tatil yapıp Monaco'ya geldim. Transfer sürecinde tavır koymak için ciddi bir süre takımla çalışmadım ve otelde kaldım. Türkiye'ye inişimde taraftar sevgisi nedeniyle bir an önce oynamak istedim. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım. Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge ve Fenerbahçe maçlarında oynadım. Aşil tendonumda Madrid'de tedavi olup iğne vuruldum, Monaco'da aşil tendonumla ilgili sıkıntı olmamıştı. Çok zorlasam derbide oynayabilirdim ama insan vücudunu en iyi kendisi bilir. Bir an önce hazır olmayı ve sahada olmayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum, çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"PERİ MASALINDAN CEHENNEME"

Galatasaray'ın büyük ümitlerle transfer ettiği ancak günlerdir forma giydiremediği Radamel Falcao'nun durumu, Kolombiya basınında geniş yer buldu. Medyada golcünün sağlık durumu ile birlikte İstanbul kariyeri masaya yatırıldı. Marca Gazetesi'nin Kolombiya edisyonunda yer alan haberde yıldız futbolcunun Türkiye macerasının istediği gibi gelişmediği vurgusu yapılarak, "Falcao'nun İstanbul kariyeri peri masalı gibi başladı. Ancak daha sonra işler değişti ve cehenneme dönüştü" diye yazıldı.