Falcao, Alanyaspor maçıyla dönüyor

AŞIL tendonunda yüklenmeye bağlı ağrılar hisseden Radamel Falcao, Madrid'te gerçekleşen rehabilitasyon sürecinin ardından İstanbul'a döndü.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Falcao'nun ağrıları azaldı ve bu hafta takım çalışmalarında kendisini deneyecek.

Kolombiyalı yıldız duruma göre hafta sonu İstanbul'a oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesi veya sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.