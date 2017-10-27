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Fahri Özçelik isyan etti! Alanyaspor'dan Babel açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasının 1 maça düşürülmesine tepki gösterdi

Fahri Özçelik isyan etti! Alanyaspor'dan Babel açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasının 1 maça düşürülmesine tepki gösterdi

27 Ekim 2017 Cuma 19:56
Fahri Özçelik isyan etti! Alanyaspor'dan Babel açıklaması
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TÜRK futbolunda alınan garip kararları anlamakta güçlük çektiklerini belirten Özçelik, "Beşiktaşlı Ryan Babel Gençlerbirliği maçında rakibine sert bir hareket yaptı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Disiplin kurulu da bu futbolcuya 2 maç ceza verdi. Buraya kadar herşey normal ama gariplikler bundan sonra başlıyor. Caner Erkin'e 5 maç ceza verilmesinin hemen ardından Babel'in cezası 1 maça indiriliyor. Dünyanın her yerinde bu hareketin cezası 2 maçtır. Federasyonun bir kurulu doğru bir karar verirken, diğer bir kurulu ince bir ayar yapıyor ve cezayı bir 1 maça düşürüyor. Hafta boyu teknik ekibimiz Babel'siz bir Beşiktaş'ın taktiğini çalışırken, maçın hemen arefesinde ter idmanı yaparken taktik değişecek ama yeterli zaman yok. Anadolu kulüpleri bu tür durumlarda tahkime başvurduğu zaman direkt ret cevabı geliyor. Büyük kulüplere ise herzaman bir indirim var. Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?" dedi. 

"ANADOLU KULÜBÜ OLMAK ZOR"
Son haftalarda hemen her maçta hakemlerin bir yada iki penaltılarını es geçtiklerini de ifade eden Özçelik, "Başakşehir maçında Serkan Çınar genelde iyi bir yönetim göstermesine rağmen net bir penaltımızı vermedi. Attamah'ı kırmızı kartla atamadı. Son Göztepe maçında Fırat Aydınus iyi maç yönetmesine rağmen penaltımızı yine vermedi. Daha önceki maçlarda da çok penaltı pozisyonu var ama o kadar geriye gitmek istemiyorum. Penaltı mağduriyetlerimizin üstüne birde Babel mağduriyeti ortaya çıktı. Anadolu kulübü olmak çok zor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMetin Fahri Özçelik
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