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Evra, Süper Lig'e mi geliyor?

Marsilya'da bir taraftara attığı tekme sonrası sözleşmesi feshedilen ve UEFA'dan 2018 Haziran'a kadar men cezası alan Patrice Evra için sürpriz bir Türkiye iddiası gündeme geldi

Evra, Süper Lig'e mi geliyor?

Marsilya'da bir taraftara attığı tekme sonrası sözleşmesi feshedilen ve UEFA'dan 2018 Haziran'a kadar men cezası alan Patrice Evra için sürpriz bir Türkiye iddiası gündeme geldi

12 Kasım 2017 Pazar 18:48
Evra, Süper Lig'e mi geliyor?
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FENERBAHÇE için Fransızlardan şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Fransız basını, Marsilya'da bir taraftara attığı tekme sonrası sözleşmesi feshedilen Patrice Evra'nın yeni adresi arasında Türkiye de gösteriliyor.
 
Fransız basınında yer alan haberde Patrice Evra'nın transfer olabileceği 3 takım arasında Fenerbahçe de olduğu belirtildi. Evra için Fenerbahçe dışında MLSekiplerinden Los Angeles Galaxy ve Meksika temsilcisi Tigres UANL takımları da 'yeni durak' olarak gösterildi. İlerleyen yaşına rağmen futbola devam edeceği açıklanan Evra'nın Eto'o, Nasri, Valbuena gibi isimlerle Türkiye'de oynayabileceği belirtildi.
 
36 yaşındaki Fransız sol bekin menajeri Federico Pastorello, UEFA'dan 30 Haziran 2018'e kadar aldığı men cezasına rağmen Evra'ya birçok teklifin olduğunu ''Kramponlarını böyle kaldırmak istemiyor. Fiziksel olarak 5-6 yıl öncesinden daha güçlü durumda. Zaten çok sayıda kulüp bizimle temasa geçti'' sözleriyle dile getirmişti.
 
Evra, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya-Guimaraes mücadelesinde kendi taraftarına tekme atmış ve UEFA'dan ceza alırken, Marsilya da yıldız oyuncu ile yollarını ayırmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya
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