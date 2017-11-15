'Evde kayıp istemiyorum'

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli takım dün sabah teknik direktör Safet Susic gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman yaptı. Antrenmandan önce oyuncularıyla bir toplantı yapan Boşnak teknik adam, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının önemini oyuncularına aktardı. Kendi evlerinde artık kayıp istemediğini belirten Susic, Malatyaspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini oyuncularına anlattı. Toplantının ardından futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıktan kurtulan M'Billa da antrenmana katıldı. Sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes ise antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise bugün saat 10.00'da yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.