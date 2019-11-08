EuroLeague'in en değerli takımları kimler?

FENERBAHÇE Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği EuroLeague'de en değerli takımlar belli oldu. İşte takımların değerleri ve temsilcilerimizin sıraları...



Red Star: 8.3 milyon €



Alba Berlin: 11 milyon €



ASVEL: 11.4 milyon €



Zalgiris: 11.9 milyon €



Panathinaikos: 14 milyon €



Valencia: 15 milyon €



Olympiakos: 16 milyon €



Baskonia: 16 milyon €



Bayern: 23 milyon €



Maccabi: 24 milyon €



Anadolu Efes: 24 milyon €



Zenit: 26.7 milyon €



Fenerbahçe Beko: 30 milyon €



Milano: 31 milyon €



Khimki: 33.3 milyon €



Real Madrid: 40 milyon €



CSKA: 40.7 milyon €



Barcelona: 41 milyon €

