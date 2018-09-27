EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke belli oldu!

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenen törenle açıklandı. Türkiye ve Almanya’nın aday ülkeler olduğu yarışmada kullanılan oylar sonrasında Almanya’nın EURO 2024’ü düzenlemesine karar verildi. Türkiye adına TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O’Rourke Çarmıklı tören öncesinde sunum yaptı.

KİMLER OY KULLANDI?

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirledi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanan isimler arasındaydı.