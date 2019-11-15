EURO 2020 için Türkiye'ye Sergen Yalçın sürprizi

Türkiye'nin katılmayı garantilediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak olmasıyla dikkat çekiyor. Dev turnuva ilk kez tek bir ülkenin ev sahipliği yerine; 12 farklı ülkedeki 12 şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönemin UEFA Başkanı Platini, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıldönümünü kutlamak adına romantik bir tercih yaptıklarından dolayı bu yönde bir karar aldıklarını açıklamıştı.

FİNAL WEMBLEY'DE OYNANACAK

Münih (Almanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan), St Petersburg (Rusya), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya), Kopenhag (Danimarka) gibi şehirlerdeki grup ve sonraki tur maçlarının ardından yarı finaller ve final Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

SERGEN YALÇIN SÜRPRİZİ

UEFA'nın internet sitesinde finallere kalmayı garantileyen ülkelerle ilgili özel bir sayfa hazırlandı. Türkiye bölümünde Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Merih Demiral'a özel bir bölüm hazırlanırken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da yer verilmesi dikkat çekti.

"CENK SAFKAN BİR BİTİRİCİ"

Şenol Güneş'in geçmiş kulüp ve milli takım başarılarına yer verilirken, milli takım için anahtar oyuncu olacağı belirtilen Cenk Tosun için "Belki çok hızlı değil ama çok çalışkan ve safkan bir bitirici" ifadeleri kullanılarak Merih ile ilgili bölüme geçildi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEK 10 YILDAKİ STOPERİ"

'İzlenesi biri' kategorisinde Merih Demiral'ı öne çıkaran UEFA'nın finaller değerlendirmesinde, futbolcunun eski hocası Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili sarf ettiği "Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki stoperi" sözleriyle, genç oyuncu Avrupalı futbolseverlere tanıtıldı. Son yedi Avrupa Şampiyonası'nın beşine katıldığı hatırlatması yapılan Türkiye'nin bunların ilkini 1996'da gerçekleştirdiği bilgisinin de, ay-yıldızlılarla ilgili yapılan bilgilendirmede altı çizildi.a