EURO 2020 finalleri grup kura çekimi ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.



Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.



Puanını 16'ya yükselten İzlanda ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Bu akşam sahasında Moldova'yı konuk edecek bir maçı eksik Fransa ise 19 puan ile ikinci sırada yer aldı.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacak.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.



ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.



12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.



Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

