Eto'o Türk oyuncuları eleştirdi 

KAMERUNLU yıldız oyuncu "Türk futbolunda büyük teknik direktörler var. Altyapı var. Türk oyuncular kapasitelerine tam olarak güvenmiyor. Ben de bir ülkeye gittiğimde aklımda sadece futbol oynamak var. Ama aklımda her zaman neleri yapacağımı göstermek de var. Bu benim ülkemin ve kıtamızın futbolunu büyüttü. Tüm futbolcular bu söylediklerimi eleştiri olarak görmemeli. Biz sonuçta bu ülkedeysek milli takım için oynayamayız. Farklı deneyim getiriyoruz. Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı. Forvetin '20 gol atmam lazım' demesi gibi. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" şeklinde konuştu.