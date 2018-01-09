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Eto'o Türk oyuncuları eleştirdi 

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Belek'te düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Türk oyuncuların kapasitelerine tam olarak güvenmediğini belirtti

Eto'o Türk oyuncuları eleştirdi 

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Belek'te düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde konuşan Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Türk oyuncuların kapasitelerine tam olarak güvenmediğini belirtti

09 Ocak 2018 Salı 19:06
Eto'o Türk oyuncuları eleştirdi 
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KAMERUNLU yıldız oyuncu "Türk futbolunda büyük teknik direktörler var. Altyapı var. Türk oyuncular kapasitelerine tam olarak güvenmiyor. Ben de bir ülkeye gittiğimde aklımda sadece futbol oynamak var. Ama aklımda her zaman neleri yapacağımı göstermek de var. Bu benim ülkemin ve kıtamızın futbolunu büyüttü. Tüm futbolcular bu söylediklerimi eleştiri olarak görmemeli. Biz sonuçta bu ülkedeysek milli takım için oynayamayız. Farklı deneyim getiriyoruz. Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı. Forvetin '20 gol atmam lazım' demesi gibi. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" şeklinde konuştu.

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Türk FutboluTÜFADTff
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