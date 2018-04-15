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Eto'o protesto edildi

Antalyaspor taraftarı, kırmızı beyazlı takımdan Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu Samuel Eto'o'ya, fotoğrafının basılı olduğu sahte 100 dolarlar fırlattı

Eto'o protesto edildi

Antalyaspor taraftarı, kırmızı beyazlı takımdan Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu Samuel Eto'o'ya, fotoğrafının basılı olduğu sahte 100 dolarlar fırlattı

15 Nisan 2018 Pazar 23:53
Eto'o protesto edildi
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DÜN sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Antalyaspor'un taraftarı, kırmızı beyazlı takımın eski oyuncusu Samuel Eto'o'yu maç öncesinde ilginç bir biçimde protesto etti. Taraftar, maç öncesinde saha kenarında ısınan Eto'o'ya, üzerinde Kamerunlu futbolcunun fotoğrafı bulunan sahte 100 dolar attı. Eto'o sahte dolarları çimlerin üzerinden toplayarak saha görevlilerine teslim etti. Eto'o'ya takım arkadaşları moral vermeye çalışırken, taraftar her topla buluşmasında Kamerunlu futbolcuyu yuhaladı.

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Son Güncelleme: 16.04.2018 00:01
Anahtar Kelimeler:
KamerunATİKER KonyasporAntalyaspor
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