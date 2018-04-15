Eto'o protesto edildi

DÜN sahasında Atiker Konyaspor 'u konuk eden Antalyaspor 'un taraftarı, kırmızı beyazlı takımın eski oyuncusu Samuel Eto'o'yu maç öncesinde ilginç bir biçimde protesto etti. Taraftar, maç öncesinde saha kenarında ısınan Eto'o'ya, üzerinde Kamerun lu futbolcunun fotoğrafı bulunan sahte 100 dolar attı. Eto'o sahte dolarları çimlerin üzerinden toplayarak saha görevlilerine teslim etti. Eto'o'ya takım arkadaşları moral vermeye çalışırken, taraftar her topla buluşmasında Kamerunlu futbolcuyu yuhaladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.