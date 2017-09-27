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Eto'o bombası! Süper Lig'teki yeni adresi...

Göztepe'de Samuel Eto'o heyecanı... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin, Antalyaspor'da ayrılması gündemde olan Samuel Eto'o ile transfer için masaya oturduğu iddia edildi

Eto'o bombası! Süper Lig'teki yeni adresi...

Göztepe'de Samuel Eto'o heyecanı... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin, Antalyaspor'da ayrılması gündemde olan Samuel Eto'o ile transfer için masaya oturduğu iddia edildi

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:21
Eto'o bombası! Süper Lig'teki yeni adresi...
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LİGDE oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan İzmir ekibi, ara transfer döneminde de hücumda vites yükselterek dünya yıldızı için temasa geçti.

Sameul Eto'o'nun menajeriyle temasa geçen Göztepe yönetimi, görüşmenin olumlu geçmesiyle Kamerunlu futbolcuyla da masaya oturduğu iddia edildi.

İPLERİ KOPARAN OLAY RIZA HOCANIN GÖNDERİLMESİ

Antalyaspor'da sürekli takımda gerekli saygıyı göremediğinden şikayet eden Eto'o, aralarının çok iyi olduğu Rıza Çalımbay'ın da takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. Samuel Eto'o yakın çevresine , "Bu takımın zor durumlarında Rıza Çalımbay vardı. İki üç maç kötü sonuçlar alındı diye gönderilmesi çok yanlış karar." söylediği öğrenildi.

Bu doğrultuda Göztepe'den gelen teklife olumlu yanıt veren Kamerunlu, İzmir ekibyle masaya oturdu. Görüşmede sözleşme ve maaş konuları konuşulurken yıldız futbolcunun Göztepe'den 1+1 sözleşme istediği belirtildi.

HAFTA BİTMEDEN NETLEŞECEK

Gözepe yönetimi ve Eto'o arasında her konuda anlaşılarak prensip anlaşmasına varıldı.  Samuel Eto'o'nun konuyu Antalyaspor yönetimine ileterek sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Antalya yönetiminden bonservis konusunda kolaylık isteyeceği belirtildi.

Kamerunlu futbolcunun Göztepe'ye transferi gerçekleşmese bile Antalyaspor'dan kesin olarak ayrılacağı belirtiliyor.

Samuel Eto'o Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanmasıyla Antalyaspor formasıyla 5 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

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