Eskrimde 6 madalya

Antalya'da düzenlenen Okullararası Eskrim Turnuvası'na 7 sporcuyla katılan Alanya Belediyespor, turnuvadan 6 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı

Eskrimde 6 madalya
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ALANYA Belediyesporlu eskrimciler yine yüz güldürdü. Belediyespor'un kısa bir süre önce bünyesine dahil ettiği Eskrim Takımı'ndan 7 sporcu, Antalya'da düzenlenen Okullararası Eskrim Turnuvası'na katıldı. Eskrimcilerden 6'sı ilçeye madalya ile dönerek antrenörlerine ve ailelerine büyük bir sevinç yaşattılar. Başarılı sporcular, önümüzdeki Mayıs ayında Ankara'da yapılacak olan Okul Sporları  Türkiye 
Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. 

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Antalya'da yapılan Okullararası Eskrim Turnuvası'nda Alanya'yı başarılı bir şekilde temsil eden sporcu ve antrenörleri kutlayarak başarı diledi.

İŞTE MADALYA KAZANAN SPORCULAR

GENÇLER KATEGORİSİ ERKEKLER

Berke Birsel (İkinci)
Volkan Örer (Üçüncü)
Yiğithan Türel (Üçüncü)


GENÇLER KATEGORİSİ KIZLAR 

Zeynep Özdal (İkinci)
Hilal Levent (Üçüncü)

YILDIZLAR KATEGORİSİ ERKEKLER-

Batuhan Şerbetçioğlu (Üçüncü)

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