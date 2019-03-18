Eskrimcilerden 9 madalya

TURUNCU yeşilli sporcular turnuvanın ilk gününde U10 erkekler, U12 kızlar ve U14 erkekler kategorilerinde mücadele etti. U12 kızlarda Kayra Naz Özcan gümüş ve Zeynep Sevim Uçkaya bronz madalyanın, U14 erkeklerde ise Cengizhan Öner bronz madalyanın sahibi oldu.

Turuncu yeşilliler turnuvanın 2. gününde ise U10 kızlar, U12 erkekler ve U14 kızlar kategorilerinde mücadele etti. İlke Taşbaş U10 kızlarda bronz, Taylan Yıldırım U12 erkeklerde gümüş ve aynı kategoride Doruk Erolçevik bronz madalya elde etti. U14 kızlarda ise Damlanur Sönmüş altın, Yağmur Sönmüş bronz ve Zeynep Sevim Uçkaya bronz madalya kazandı. Turuncu yeşilli sporcular turnuvada toplam 9 madalya elde etti.

Alanyaspor Eskrim Takımı Antrenörü Leyla Azizova, bir turnuvayı daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Antrenör Murtaza Berkan Anıl ise "Yeni hedefimiz, 20-28 Nisan tarihlerinde Alanya’da 2 bine yakın sporcunun katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Çocuk Eskrim Kupası'nda Alanyaspor’u en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

