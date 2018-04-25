Eskrimciler yine kürsüde

ANTALYA'DA 14-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'lu Zeynep Sevim Uçkaya süper minik kızlar epe klasmanında, Taylan Yıldırım ise süper minik erkek epe klasmanında üçüncülük elde etti. Zeynep Sevim Uçkaya ve Taylan Yıldırım, kazandıkları madalyaları kendilerine her zaman destek olan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na hediye ederek temmuz ayında düzenlenecek Türkiye Eskrim Kupası'nda takım olarak daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söylediler.
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