Eskrimciler madalyaları topladı

İLK gün yapılan U14 erkek müsabakalarında Cengizhan Öner finalde Antalya ferdi sporcusu Mert Şekerci'yi 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı gün yapılan U12 kızlarda ise Alanyasporlu eskrimci İlke Taşbaş bronz madalya kazandı. Turnuvanın 2. günü yapılan U12 erkekler müsabakalarında Doruk Erolçevik gümüş madalyanın sahibi olurken, U14 kızlarda ise Kayra Naz Özcan gümüş madalya, aynı kategorideki diğer sporcu Zeynep Sevim Uçkaya ise bronz madalya kazandı.