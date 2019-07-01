Eskrimciler geleneği bozmadı

ŞAMPİYONANIN ilk gününde U14 erkekler epe kategorisinde Cengizhan Öner ve U12 kızlar epe kategorisinde Zeynep Sevim Uçkaya 3’üncü oldu. 2'nci gün U14 kızlar epe kategorisinde müsabakaya çıkan Yağmur Sönmüş 2’nciliği, Kayra Naz Özcan 3’üncülüğü, U12 erkekler epe kategorisinde piste çıkan Doruk Erolçevik 3’üncülüğü ve Taylan Yıldırım ise 5’inciliği elde etti. 3’üncü gün oynanan müsabakalar sonucunda ise U10 kızlar epe kategorisinde İlke Taşbaş 3’üncü, takım müsabakalarında ise U14 Kız Eskrim Takımımız, epe takım kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.