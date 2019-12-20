Eskrimciler 4 madalya ile döndü
Trabzon'da düzenlenen ve 2 gün süren Eskrim Açık Turnuvası'na katılan Alanyaspor Eskrim Takımı 3 altın ve 1 bronz madalyayla kente döndü
İLK gün müsabakalarında U14 erkekler kategorisinde Cengizhan Öner tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride diğer sporcu Yiğit Çetinkaya ise bronz madalya elde etti. Turnuvanın 2'nci gününde ise Alanyaspor sporcuları U12 erkekler ve U14 kızlar kategorisinde piste çıktı. Turuncu yeşilli sporcu Doruk Erolçevik U12 erkeklerde yenilgisiz altın madalyanın sahibi olurken, diğer sporcu Kayra Naz Özcan da turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak U14 kızlar kategorisinde altın madalya elde etti. Eskrim takımı antrenörü Leyla Azizova, her turnuvada olduğu gibi Trabzon’a da şampiyonluk için gittiklerini ve elde ettikleri madalyaların gururunu yaşadıklarını söyledi. Alanyaspor antrenörlerinden Berkan Anıl ise "Alanyasporumuzu ve Alanyamızı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir maç trafiğine girdik. Amacımız gittiğimiz her turnuvada dereceler elde etmek. Bizlere güvenen ve desteklerini hiç esirgemeyen başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür ederiz" dedi.
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