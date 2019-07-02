Eskrim takımı sevincini paylaştı

ALANYASPOR Eskrim Şubesi Koordinatörü Kerim Kılınç ve Koordinatör Yardımcısı Kemal Yıldırım ile Baş Antrenör Leyla Azizova, şampiyona hakkında Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu'na bilgi verdi. Şube Koordinatörü Kılınç, şampiyonada Cengizhan Öner, Zeynep Sevim Uçkaya, Yağmur Sönmüş, Kayra Naz Özcan, Doruk Erolçevik, İlke Taşbaş ve Taylan Yıldırım’ın kürsüye çıktığını, U14 Kız Eskrim Takımının ise epe takım kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olduğunu söyledi. Genel Koordinatör Çavuşoğlu da sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti. Eskrim takımı daha sonra ziyaretin anasına Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile fotoğraf çektirdi.