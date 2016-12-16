Eskrim takımı kuruldu

KULÜP Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuk ettiği eskrim sporcularına yoğun maç programı öncesinde motive konuşması yaparak başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu, sporculara artık sporda olduğu gibi okulda ve sosyal yaşamda da Aytemiz Alanyaspor'un birer temsilcisi olduklarını belirterek "Kulübü en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" dedi. Sporcular ise bulundukları camianın önemini bildiklerini, terlerinin son damlasına kadar çalışarak futboldan sonra Aytemiz Alanyaspor'un adını Türkiye'ye eskrimde de duyuracaklarını söyleyerek bu camiaya layık birer sporcu olacaklarını dile getirdiler.

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