Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın canlı yayında şok etti!

TÜRKİYE Kupası 3. tur maçında Eskişehirspor’un deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacağı maç öncesi Sergen Yalçın, ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı. Maçın öncesinde yayıncı kuruluşa röportaj veren Sergen Yalçın bu maçın ardından görevi bırakacağını duyurarak, “Biz göreve başlarken çok farklı şeyler düşünüyorduk. Bir proje kapsamında görevi kabul ettim. Başkanla konuştuğumuzda çok şeyin farklı olacağını, puan silmelerin olmayacağını, eski sıkıntıların yaşanmayacağını konuştuk. Biz de ekip olarak çok zorlanıyoruz. Başladığımız günden beri bir şeyleri düzeltemiyoruz. Oyunsal anlamda da bir katkı sağlayamıyoruz takıma. İçeride yaşadığımız sorunlar çok belli. Sağlıklı bir yapı yok. Belli bir hedefler doğrultusunda çalışan ekibiz. Şu ana kadar geldiğimiz noktada maalesef böyle bir görüntü yok. Yaşadığımız sorunları biliyoruz, bilerek görevi kabul ettik ama en ufak ilerleme olmaması bizi büyük sıkıntıya sokuyor” dedi.

İki gün önce başkanla görüştüğünü vurgulayan Yalçın, “Başkana son 2 maçımızın olduğunu paylaştım. Dün gelen 3 puan silme cezası motivasyonumuzu kırdı. Teknik ekiple oturup bir karar aldık. Önümüzü görebileceğimiz bir takımla çalışmak istiyoruz. Hiçbir maddi beklentim yok. Görevi bırakıyorum. Bundan sonra Eskişehirspor’a başarılar diliyorum. B takımla son maçım olacak. Burada rahat çalışma imkanı bulamadık, daha fazla da zorlamanın anlamı yok. Son maçımıza çıkıyoruz” şeklinde konuştu.