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Eskilerin düellosu

Alanyaspor, Süper Lig'in 3. hafta maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz yıl Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeni takımları ile eski takımlarına karşı puan mücadelesi verecekler

SPOR 31.08.2019, 08:52 Melike Temir
Eskilerin düellosu
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan kritik mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Mücadelenin Alanya hazırlıklarını tamamlayan turuncu- yeşilliler bugün havayolu ile Malatya'ya giderek kampa girecek. Bu önemli mücadele öncesinde temsilcimiz Alanyaspor'da Lokman Gör ve Haydar Yılmaz dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da ise Gökhan Töre ve Murat Yıldırım kadroda olmayacak.
BULUT HATA İSTEMİYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde 2'de 2 yapan oyuncularına güveniyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarında oyuncularına galibiyetin şifresini ezberleten deneyimli teknik adam, Malatyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek 3'de 3 yapmak istiyor. Dünkü idmanda oyuncuları ile yakından ilgilenen ve neler yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Erol Bulut, eski takımına karşı hatasız bir oyun ile galip gelmek istediğini oyuncularına bildirdi.

#Alanyaspor #Yeni Malatyaspor #SERGEN YALÇIN #Erol Bulut
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