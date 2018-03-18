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Eski G.Saraylı, Volkan'ı hedef aldı: Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci

Galatasaray altyapısında yetişen eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Volkan Demirel'i kastederek "Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci." dedi

Eski G.Saraylı, Volkan'ı hedef aldı: Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci

Galatasaray altyapısında yetişen eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Volkan Demirel'i kastederek "Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci." dedi

18 Mart 2018 Pazar 12:24
Eski G.Saraylı, Volkan'ı hedef aldı: Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci
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HERKESİN merakla beklediği FenerbahçeGalatasaray derbisinin oynandığı dakikalarda ve maç sonrasında maçla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı.

Bu paylaşımlar arasında en çok konuşulanlardan biri eski futbolcu Sedat Yeşilkaya'nın Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili yaptığı paylaşım oldu.


"BU AYI SEVİMSİZ AMA İYİ KALECİ"
Galatasaray alt yapısında futbol hayatına başlayan ve uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Yeşilkaya, Volkan Demirel için kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 'Bu ayı sevimsiz ama iyi kaleci….' paylaşımı büyük tepki aldı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySedat YeşilkayaVolkan DemirelFenerbahçe
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