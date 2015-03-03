Eski G.Saraylı futbolu bıraktı

BOSNA Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic futbolu bıraktığını açıkladı. 32 yaşındaki yıldız, 2010-2011 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Kariyerine 2002'de Bayern Münih'te başlayan Misimovic, 2004 yılında bir başka Almanya ekibi Bochum'a imza attı. 2007-2008'de Nürnberg, 2008-2010'da Wolfsburg'da oynadı. Wolfsburg'un ardından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Misimovic, Sarı-Kırmızılı ekiple yıldızı barışamayınca Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya gitti. Misimovic'in son durağı Çin takımı Guizhou Renhe oldu. Misimovic, Dünya Kupası'nın ardından veda ettiği Bosna Hersek Milli Takımı'nın 79 kez formasını giydi ve 26 gole imza attı.



Kaynak:fanatik