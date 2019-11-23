Eski futbolcunun eşi "Bana göğüslerini at" diyen takipçisini ifşa etti!
Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç, kendisine "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını atan takipçisini ifşa etti.
GALATASARAY ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan takipçisini ifşa etti.
ÇİLEDEN ÇIKTI
2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Yağmur Aşık'ın evliliğinde geçtiğimiz aylarda kriz çıkmış ikili ortaya atılan ihanet iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.
ÇİRKİN MESAJ ATTI
Son günlerde Instagram hesabından hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.
"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"
Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.
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